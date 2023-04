Roma, l’ora della svolta. Mourinho si affida a Dybala

Corriere della Sera (G.Piacentini) – In un Olimpico ancora una volta pieno – è il ventottesimo esaurito consecutivo – oggi alle ore 18 la Roma sesta in classifica affronterà la Sampdoria per provare ad invertire la tendenza in campionato – 3 sconfitte nelle ultime 4 partite – e rimanere agganciata alla zona Champions League. Mourinho dovrà fare i conti con 5 assenze pesanti: non ci saranno infatti gli squalificati Mancini, Ibanez, Kumbulla e Cristante oltre all’infortunato Karsdorp. Il tecnico portoghese dovrà inventarsi un reparto, la difesa, adattando Celik nel ruolo di braccetto nello schieramento a tre, con Smalling e Liorente, all’esordio da titolare in campionato.

Per il resto la formazione dovrebbe essere scontuta, con Zalewski e Spinazzola esrerni, Matic e Wijnaldum in mezzo al campo, Dybala e Pellegrini alle spalle di uno tra Belotti e Abraham. È proprio questo ll dubbio più grande di Mourinho, che negli ultimi tempi al numero 9 inglese ha preferito Il Gallo, titolare in quattro delle ultime sei gare, compresa la coppa, disputate dalla formazione giallorossa.L’ex centravanti del Torino ha convinto tutti con il suo impegno, ma come Abraham segna poco: solo 4 reti nelle coppe, è ancora a secco in campionato dove è alla ricerca della prima gioia personale. Alla Sampdoria ha gia segnato 9 volte in carriera – è la sua vittima preferita insieme al Sassuolo – e un suo gol oggi pomeriggio all’Olimpico è quotato a 2.95 dai bookmaker. Una nuova panchina non farebbe di certo piacere ad Abraham, il cui futuro rispetto ad un anno fa sembra in bilico. “Un ritorno al Chelsea? Mai dire mai – ha dichiarato qualche giorno fa in un’intervista a Fourfourtwo – Ma ora penso alla Roma, non ho fretta, potrei rimanere in giallorosso per altri dieci anni”.

Hanno invece da poco rinnovato il contratto con il club Cristante, Kumbulla e Boer. L’ufficialità non è arrivata dalla società ma dal report sugli agenti sportivi pubblicato dalla Federcalcio: Cristante (che ha avuto un adeguamento dell’ingaggio e guadagnerà 2,8 milioni netti più bonus) e Kumbulla hanno prolungato fino al 2027, Boer invece fino al 2026. Tutte e tre le operazioni rientrano nell’ottica del Fair Play Finanziario poiché aumentando la durata dell’accordo si spalma la cifra di ammortamento annuale fino alla nuova scadenza.