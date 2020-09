Roma, lo 0-3 può accelerare la rivoluzione di Friedkin

Corriere della Sera (L. Valdiserri) – Non c’era nessuno spiraglio che lasciasse spazio all’interpretazione. Così il giudice Gerardo Mastrandrea ha assegnato alla Roma la sconfitta a tavolino per 3-0 dopo aver schierato Diawara nella gara contro il Verona. Secco il comunicato del Giudice Sportivo:”Considerato che la società Roma ha impiegato un calciatore non iscritto nella “Lista dei 25” comunicata a mezzo PEC in data 14 settembre 2020 alle ore 12.14, nonostante fosse divenuto un “over 22″, in violazione dunque del divieto di utilizzo”. Una figuraccia epocale che fa perdere ai giallorossi un punto e quest’ultimi hanno già annunciato il ricorso. La sconfitta però costringe la società ad accelerare la rivoluzione, anche se sono escluse mosse populiste stile nostalgia.