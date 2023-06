Il Tempo (L. Pes) – Meno di una settimana al gong finale per realizzare le plusvalenze necessarie per rispettare l’accordo con l’Uefa, ma Tiago Pinto è a buon punto e già pensa a tre acquisti. Alla cessione di Tahirovic ora può essere aggiunta anche quella di Kluivert, che è stato ufficializzato dal Bournemouth.

Circa 15 milioni tra il centrocampista e l’olandese da presentare a Nyon come plusvalenze, ovvero la metà di quelli pattuiti. L’ex Ajax vola in Inghilterra per 11 milioni più 1 di bonus legato alle presenze (500 mila euro ogni 20) e salvezza. Inoltre la Roma conserva il 5% sulla futura rivendita. Dopo il riscatto sfumato per poco da parte del Nizza e la cessione saltata al Fulham (9 milioni) per problemi burocratici, ora Kluivert saluta definitivamente i colori giallorossi, ad un anno dalla scadenza del contratto (il rinnovo fino al 2025 sarebbe scattato solo in caso di permanenza).

I prossimi sulla lista sono gli altri esuberi come Carles Perez (per il quale continua il braccio di ferro con il Celta Vigo e con il calciatore stesso), Vina, Reynolds, Villar e Shomurodov. Ma i prossimi a la sciare la Capitale saranno Volpato e Missori, pronti a dire sì al Sassuolo. Se per il terzino l’accordo è ormai raggiunto, per l’italo-australiano deve ancora trovare la quadra sulle cifre con il Sassuolo. Proprio per questo il gm giallorosso volerà a Milano in settimana per chiudere definitivamente il doppio affare, che resta slegato dal gradimento per Frattesi.

Dal mese di luglio sarà il momento degli acquisti. Il primo sarà, con tutta probabilità, Diego Llorente. Per lo spagnolo sarà un ritorno nella Capitale dopo la specifica richiesta di Mourinho: accordo trovato con il difensore, manca invece l’intesa sulla formula con il Leeds. In ogni caso c’è fiducia sul buon esito della trattativa.

L’ex Real Madrid servirà a puntellare il reparto arretrato che vedrà concretizzarsi sempre nel mese di luglio, per il brasiliano il club non scende sotto i 30 milioni. Per rinforzare concretamente la rosa però, oltre agli arrivi a zero di Aouar e N’Dicka, sono tre gli obiettivi principali della campagna acquisti estiva della Roma.

Un attaccante titolare dal profilo internazionale (in prestito), un centrocampista dinamico e d’inserimento e, infine, un esterno per rinforzare la catena di destra. Su quest’ultimo, però, Pinto attende l’uscita di Karsdorp, l’unico vero esterno sul mercato e per il quale la società attende un’offerta congrua. A centrocampo l’obiettivo numero uno resta Frattesi. Per l’ex Primavera, però, sul quale si è scatenata una vera e propria asta comandata dal Milan dopo l’addio di Tonali, la Roma ha fissato la cifra dell’offerta. Non oltre i 30 milioni di euro che sarebbero 21 dato il 30% sulla rivendita a favore dei giallorossi.

Resta Scamacca il favorito per il ruolo di centravanti titolare della prossima stagione. Il calciatore sarebbe entusiasta di tornare, ma serve convincere il West Ham a cederlo in prestito. Pinto è in attesa di una nuova offensiva per l’attaccante azzurro Da segnalare anche un’offerta da 500mila euro per il giovane portiere del Benevento Nunziante.