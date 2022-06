Roma, le date del programma estivo: raduno a Trigoria il 4 luglio. Partenza per il Portogallo fissata il 12 luglio

Corriere dello Sport – La Roma è in vacanza ma molto presto si ritroverà per preparare la nuova stagione. Il club giallorosso ha già studiato tutto il programma pre stagionale tra raduno, visite mediche, ritiro e amichevoli. Tutto studiato ai minimi dettagli per preparare al meglio la squadra di Mourinho per l’inizio di campionato previsto il 14 agosto.

La Roma si radunerà a Trigoria lunedì 4 luglio, saranno presenti tutti i giocatori, con qualche Primavera aggregato ed esclusi i nazionali ancora impegnati nelle gare di Nations League e che quindi dovranno poi andare in vacanza: loro rientreranno la settimana successiva, in tempo per la partenza per il Portogallo. Prima le visite mediche di idoneità sportiva per giocatori, allenatore e staff tecnico: tutti in due giorni si sottoporranno ai test prima di cominciare i primi allenamenti atletici, ma subito col pallone come vuole il tecnico.

Mourinho ha scelto di tornare in Portogallo, nella regione dell’Algarve, dove la squadra giallorossa lavorò bene lo scorso anno. La partenza è fissata per il 12 luglio e durerà circa dodici giorni, in una località non lontana da Carvoeiro, sull’Oceano, dove la Roma era stata nella passata stagione. Già organizzate diverse amichevoli, sia a Trigoria sia in Portogallo. Al Fulvio Bernardini si disputeranno due partite: una con una formazione di dilettanti, l’altra probabilmente contro il Frosinone. In Portogallo sono previste altre tre amichevoli: una potrebbe essere il Nizza, che svolgerà la preparazione in quella regione, così come lo Sporting Lisbona che a luglio sarà a Lagos, poco distante dal ritiro della Roma.

Quando la squadra rientrerà nella capitale continuerà la preparazione affrontando altri test, sempre in trasferta. Nei giorni scorsi, il club giallorosso ha già ufficializzato un’amichevole contro il Tottenham il 30 luglio ad Haifa, in Israele. Poi il 6 agosto la Roma giocherà al Camp Nou contro il Barcellona per il Trofeo Gamper. Insomma, un pre campionato intenso per gli uomini di Mourinho che vogliono arrivare nel migliore dei modi all’inizio del nuovo campionato.