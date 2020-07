Roma, le accuse di Fonseca a Zaniolo spaventano i tifosi

Corriere della Sera (G. Piacentini) – Nervi tesi in casa romanista. La vittoria contro il Verona, la terza consecutiva in campionato, ha lasciato degli strascichi e generato polemiche intorno ai nomi dei due calciatori più importanti della rosa: Edin Dzeko e Nicolò Zaniolo. Entrambi al termine della partita avevano motivo per essere arrabbiati e nervosi. La serataccia di Zaniolo è cominciata in campo e proseguita fuori: durante la gara si è scontrato con Gianluca Mancini, che lo ha accusato nei minuti finali di non impegnarsi abbastanza per la squadra, con il risultato ancora in bilico. La discussione è proseguita sotto al tunnel e quando è stata chiesta un’opinione a Fonseca, ha dato ragione a Mancini, con una dura presa di posizione. I due giocatori nel frattempo avevano fatto pace, archiviando la discussione. Fonseca invece ha voluto rendere pubblico quello che pensava già da un po’: già prima delle gare con Parma e Brescia aveva sottolineato come la squadra fosse più importante del singolo. Zaniolo, da parte sua, ha pagato emotivamente il lungo stop per infortunio e la troppa voglia di dimostrare che sta bene talvolta lo porta ad esagerare. I due ieri comunque si sono parlati a Trigoria: Zaniolo resta convinto che l’allenatore potesse evitare di redarguirlo in pubblico, ma il messaggio è arrivato forte e chiaro. La vicenda ha tenuto banco sui social e nelle radio: molti tifosi hanno paura che la Roma stia preparando il terreno per la cessione dell’ex interista, l’unico che da solo potrebbe quasi rimettere a posto i conti della società, che però non vuole venderlo.