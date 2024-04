Nel pre partita del derby Giancluca Mancini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN:

Come arrivate a questo derby?

“Le sensazioni sono positive, vai a fare una partita dove sentiamo da una settimana quello che ci aspetta. L’emozioni sono forti ma la carica è giusta, siamo pronti per questa partita”.

Vi possono influenzare gli ultimi derby giocati?

“Ogni partita ha una storia a sé. Chiaro che sappiamo questo e deve esser qualcosa in più per andare in campo e meritarsi la vittoria”.

Cosa vi ha detto De Rossi?

“Il mister ha preparato la partita sia a livello tattico che a livello mentale, perché in questo sport si gioca con queste cose”.