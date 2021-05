Roma-Lazio, le probabili formazioni e dove vederla: El Shaarawy al posto di Pedro, Dzeko centravanti

Pagine Romaniste (R. Gentili) – Non sarà tra i derby più importanti degli ultimi anni, ma la stracittadina di domani sera mette comunque in palio punti preziosi per gli obiettivi di entrambe le compagini. La Roma deve difendere il settimo posto, la Lazio tenere viva la speranza di un quarto posto ancora matematicamente possibile, seppur più che difficile.

Nei tre precedenti derby, Fonseca non ha trovato la vittoria avendo perso in due occasioni e pareggiato nell’altra. Con l’addio alla Roma che si avvicina sempre di più, il tecnico giallorosso è desideroso di lasciare quantomeno con un derby vinto. Ci proverà affidandosi a Fuzato, in vantaggio su Mirante. In difesa Mancini e Kumbulla. Sulle corsie laterali nessun dubbio sulla destra dove ci sarà Karsdorp. A sinistra, invece, Peres. In mediana confermati Cristante e Darboe. Il centrocampista guineano ha giocato la sua ultima gara con la Primavera proprio contro i biancocelesti, ora si appresta a vivere il primo derby da professionista. Possibile novità sulla trequarti. Insieme a Pellegrini e Mkhitaryan potrebbe infatti partire dal primo minuto El Shaarawy. Confermato invece Dzeko come centravanti.

Simone Inzaghi ritrova i titolari. In porta Reina, Marusic, Acerbi e Radu a formare il terzetto difensivo. Leiva in regia, con Milinkovic–Savic e Luis Alberto ai lati. Lazzari sulla fascia destra, Lulic in vantaggio su Fares per l’altro versante. In attacco Immobile, affiancato da Correa.

ROMA-LAZIO, ARBITRA PAIRETTO: QUINTA DIREZIONE STAGIONALE

Luca Pairetto sarà l’arbitro di Roma–Lazio. Gli assistenti saranno Daniele Bindoni e Sergio Ranghetti. Antonio Di Martino ricoprirà il ruolo di quarto uomo. In sala Var Gianluca Aureliano, all’Ava Mauro Vivenzi.

Tra la Roma e Pairetto sarà il quinto incrocio stagionale. Nei quattro precedenti i giallorossi non hanno mai perso, pur avendo pareggiato le ultime due gare contro Benevento (0-0) e Sassuolo (2-2). Prima, invece, la Roma aveva vinto con il Cagliari (3-2) e contro lo Spezia (4-3). Andando a ritroso, poi, la Roma ha ottenuto 4 vittorie e due sconfitte.

Leggi anche: Inzaghi: “Domani sfida particolare e sentita. I ragazzi devono mettere umiltà e determinazione. Mourinho valore aggiunto per la Roma”

DOVE VEDERE ROMA-LAZIO

Il derby tra Roma e Lazio verrà trasmesso in diretta ed esclusiva su Dazn. La sfida dell’Olimpico – in programma alle 20:45 – sarà trasmessa anche sul bouquet Sky. Chi ha aderito all’offerta Sky–Dazn potrà infatti vedere il derby numero centosettantasei sul canale numero 209. Possibile anche la visione in streaming tramite il sito di Dazn.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Roma (4-2-3-1): Fuzato; Karsdorp, Mancini, Kumbulla, Peres; Cristante, Darboe; Mkhitaryan, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko.

A disposizione: Fuzato, Farelli, Jesus, Reynolds, Santon, Fazio, Diawara, Villar, Zalewski, Pastore, Pedro, Perez, Mayoral.

Allenatore: Paulo Fonseca.

Indisponibili: Lopez, Smalling, Ibanez, Calafiori, Spinazzola, Veretout, Zaniolo.

Squalificati: -.

Diffidati: Veretout.

Lazio (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Correa, Immobile.

A disposizione: Strakosha, Alia, Patric, Parolo, Akpa Akpro, Cataldi, Escalante, Fares, Muriqi.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Indisponibili: Musacchio.

Squalificati:

Diffidati: Akpra Akpro, Parolo, Immobile, Luis Alberto, Pereira, Milinkovic-Savic, Luis Felipe.

Arbitro: Pairetto.

Assistenti: Bindoni-Ranghetti.

IV Uomo: Di Martino.

Var: Aureliano.

Avar: Vivenzi.