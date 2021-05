Roma-Lazio, le probabili formazioni dei quotidiani: Dzeko guida l’attacco, c’è Ibanez

Pagine Romaniste – Penultima partita di questa stagione per la Roma che affronta la Lazio di Simone Inzaghi allo stadio Olimpico. Sarà un derby privo di grandi aspettative, con i giallorossi che lottano per mantenere il settimo posto dall’assalto del Sassuolo e i biancocelesti che vogliono tenere viva una residua speranza di andare in Champions League. La Roma ha due motivazioni in più: vendicare la disfatta dell’andata e congedare Fonseca dall’Olimpico con un bel risultato, prima di vedere Mourinho. Ecco le probabili formazioni dei quotidiani:

LA GAZZETTA DELLO SPORT (4-2-3-1) Fuzato; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Peres; Cristante, Villar; El Shaarawy, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. IL MESSAGGERO (4-2-3-1) Fuzato; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Peres; Cristante, Villar; El Shaarawy, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. IL TEMPO (4-2-3-1) Fuzato; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Peres; Cristante, Villar; El Shaarawy, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. CORRIERE DELLA SERA (4-2-3-1) Fuzato; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Peres; Cristante, Villar; El Shaarawy, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. CORRIERE DELLO SPORT (4-2-3-1) Mirante; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Peres; Cristante, Villar; El Shaarawy, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. IL ROMANISTA (4-1-4-1) Fuzato; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Peres; Darboe; Cristante, Pellegrini; El Shaarawy, Mkhitaryan; Dzeko.