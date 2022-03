Roma-Lazio, le mosse di Sarri e l’andamento positivo delle ultime partite

Pagine Romaniste (F. Palmeri) – È arrivato il tanto atteso giorno derby: Roma-Lazio. Incontro importante per entrambe le squadre e soprattutto tanto sentito dalle tifoserie. In palio ci sono tre punti fondamentali, che in caso di vittoria, permetterebbero ai giallorossi di superare i biancocelesti e di provare ancora a sperare per raggiungere l’obiettivo stagionale: il quarto posto. Lo scontro di andata ha visto la vittoria per 3-2 della Lazio, sarà quindi importante per gli uomini di Mourinho trovare un riscatto e cercare di rimediare agli sbagli commessi in passato. Dal canto suo la rosa di Sarri cercherà di fare lo stesso e darà il massimo per ottenere il massimo risultato. Ma si sa, inutile fare previsioni per una partita così. Il derby è una gara a sé che coinvolge da sempre un’intera città, è quella partita che ti fa stare con il fiato sospeso per 90 minuti, dove il cuore non si ferma mai. Tanti sono i momenti iconici che hanno fatto la storia di questo match: da Totti con il selfie sotto la Sud e il “6 unica”, il gol di Di Canio, Chinaglia e la fuga scudetto, il poker di Montella e tanti altri. C’è poco da aspettarsi, il derby della Capitale è solo da vivere.

Le mosse di Sarri

La Lazio è entrata in clima derby già lunedì sera, subito dopo il match vinto contro il Venezia per 1-0. La Roma si troverà davanti un altro tipo di avversaria rispetto a quella di sei mesi fa, visto che il big match di andata si è giocato a settembre ed entrambi gli allenatori erano dei neo-arrivati sulle panchine. Potevamo definire la vittoria della Lazio per 3-2 non ancora del tutto sarriana, il vero gioco del nuovo allenatore ha iniziato a prendere piede subito dopo la sosta natalizia. Ad oggi la mano del tecnico toscano è evidente, una squadra molto più compatta e quadrata soprattutto nella fase difensiva. Sono stati poi recuperati singoli molto importanti: Luis Alberto, Lazzari e Leiva. Hanno cominciato a far bene anche i nuovi acquisti, c’è anche chi si è confermato, in fase offensiva: Pedro, Felipe Anderson e Zaccagni (oggi squalificato). Ed infine il trascinatore laziale per eccellenza: Ciro Immobile. Il capitano della Lazio continua a trascinare, segnare e mietere nuovi record, ad oggi è il miglior marcatore della storia del club per reti complessive.

Statistiche Lazio nella stagione 2021/22

Attualmente la Lazio si trova al 5° posto in classifica con 49 punti. Nelle ultime 5 partite il trend è positivo, sono 10 i punti realizzati in totale: 3 vittorie, 1 pareggio e 1 persa. C’è da aspettarsi un’ottima prestazione da parte dei biancocelesti. Dei 49 punti realizzati fino ad ora: 28 sono quelli conquistati in casa e 21 quelli in trasferta. Per quanto riguardo l’andamento delle reti fatte: 33 sul terreno amico e 25 fuori; mentre per quelle subite: 18 all’Olimpico e 24 nelle trasferte con una media di 1,45 gol a partita. Miglior marcatore Ciro Immobile, che è riuscito ad andare assegno ben 21 volte di cui 6 su rigore. Tra i migliori assist-man troviamo invece Milinkovic-Savic con 8. Occhi puntati anche su Felipe Anderson e Luis Alberto, entrambi si sono resi utili alle mosse offensive laziali con 5 assist ciascuno.