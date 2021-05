Roma-Lazio 2-0, le pagelle dei quotidiani. Dzeko superstar, Mkhitaryan perfetto. Darboe non sbaglia nulla, bene i subentrati

Pagine Romaniste – La Roma trionfa nel derby dopo quasi due anni e batte con un netto 2-0 la Lazio cancellando la sconfitta dell’andata. Paulo Fonseca tatticamente è stato perfetto, non ha concesso praticamente nulla alla squadra di Inzaghi e regala all’ultimo una gioia ai tifosi. Edin Dzeko si caricato i compagni sulle spalle trascinandoli ad una vittoria molto importante per il morale. Anche Mkhitaryan è stato praticamente perfetto e decisivo con il gol che ha sbloccato il match. Altra prestazione di livello per il giovanissimo Darboe. Bene anche tutto il reparto difensivo, Fuzato si è fatto trovare pronto nelle poche occasioni in cui Immobile e compagni si sono avvicinati alla porta.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (CECCHINI)

Fuzato 7; Karsdorp 7, Mancini 6.5, Ibanez 5.5, Bruno Peres 6.5; Darboe 7, Cristante 6.5; Mkhitaryan 7, Pellegrini 6, El Shaarawy 6.5; Dzeko 7. Allenatore: Fonseca 7. Subentrati: Kumbulla 6.5, Santon 6, Pedro 7, Villar 6, Borja Mayoral S.V.

CORRIERE DELLO SPORT (PATANIA)

Fuzato 7; Karsdorp 6.5, Mancini 6.5, Ibanez 5.5, Bruno Peres 5.5; Darboe 7, Cristante 6; Mkhitaryan 7, Pellegrini 6.5, El Shaarawy 6.5; Dzeko 7.5. Allenatore: Fonseca 7. Subentrati: Kumbulla 6.5, Santon 6, Pedro 7, Villar 6, Borja Mayoral S.V.

IL MESSAGGERO (ANGELONI)

Fuzato 8; Karsdorp 6.5, Mancini 6.5, Ibanez 5, Bruno Peres 6.5; Darboe 7, Cristante 6.5; Mkhitaryan 7.5, Pellegrini 6, El Shaarawy 6; Dzeko 7.5. Allenatore: Fonseca 7. Subentrati: Kumbulla 6.5, Santon 6, Pedro 7, Villar 6.5, Borja Mayoral S.V.

CORRIERE DELLA SERA (VALDISERRI)

Fuzato 7; Karsdorp 6.5, Mancini 7, Ibanez 5, Bruno Peres 6.5; Darboe 7.5, Cristante 6.5; Mkhitaryan 6.5, Pellegrini 6, El Shaarawy 5.5; Dzeko 7.5. Allenatore: Fonseca 7.5. Subentrati: Kumbulla 7, Santon 6, Pedro 7, Villar 6, Borja Mayoral S.V.

LA REPUBBLICA (PINCI)

Fuzato 7.5; Karsdorp 6.5, Mancini 6.5, Ibanez 4.5, Bruno Peres 5; Darboe 7, Cristante 6.5; Mkhitaryan 7.5, Pellegrini 6, El Shaarawy 6; Dzeko 8. Allenatore: Fonseca 7.5. Subentrati: Kumbulla 6, Santon 6, Pedro 7.5, Villar 6.5, Borja Mayoral S.V.

IL TEMPO (AUSTINI)

Fuzato 7; Karsdorp 7.5, Mancini 6.5, Ibanez 5.5, Bruno Peres 6; Darboe 7.5, Cristante 7; Mkhitaryan 7.5, Pellegrini 6.5, El Shaarawy 6.5; Dzeko 8. Allenatore: Fonseca 7. Subentrati: Kumbulla 7.5, Santon 6, Pedro 7.5, Villar 6.5, Borja Mayoral S.V.

LA STAMPA (DE SANTIS)

Fuzato 7; Karsdorp 6.5, Mancini 6, Ibanez 5.5, Bruno Peres 6; Darboe 7, Cristante 6.5; Mkhitaryan 7, Pellegrini 6.5, El Shaarawy 6; Dzeko 7. Allenatore: Fonseca 7. Subentrati: Kumbulla 6.5, Santon 6, Pedro 7, Villar 6, Borja Mayoral S.V.

IL GIORNALE (DI DIO)

Fuzato 6.5; Karsdorp 6, Mancini 6.5, Ibanez 5, Bruno Peres 5.5; Darboe 6.5, Cristante 6.5; Mkhitaryan 7, Pellegrini 6, El Shaarawy 5.5; Dzeko 7. Allenatore: Fonseca 6.5. Subentrati: Kumbulla 6, Santon 6, Pedro 7, Villar 6, Borja Mayoral S.V.