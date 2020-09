Roma, l’arrivo di Milik si gioca sui bonus

Corriere della Sera (L. Valdiserri) – Oggi si può chiudere il giro che porterà Milik alla Roma e Dzeko alla Juve. Il punto di arrivo può essere un’offerta così strutturata: 18 milioni di fisso, 4 di bonus certi e 4 in caso di qualificazione della Roma alla prossima Champions. Una formula che avvicina la richiesta di De Laurentiis e l’offerta di Fienga. Deve fare la sua parte anche la Juventus, finanziando quasi tutta la parte fissa dell’accordo Napoli-Roma versando nelle casse giallorosse 15 milioni per Dzeko. La differenza di ingaggio tra Milik (ne chiede 5, si può fare a 4 più facili bonus) e Dzeko (7,5 bonus compresi, che la Juve conferma senza problemi) manderebbe a posto anche l’ultimo tassello del puzzle. Per Smalling il Manchester United è fermo sulla richiesta di 20 milioni per il difensore, molto distante dai 12-13 previsti dalla Roma. Un vero e proprio braccio di ferro che si intreccia con altre storie di difensori. Il granata Izzo costa troppo e questo potrebbe portare alla permanenza in giallorosso di Fazio, mentre Juan Jesus chiede una buonuscita per accettare il trasferimento al Genoa, ma il club giallorosso non vuole concederla.