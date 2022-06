Roma, l’agente di Davide Frattesi incontra Tiago Pinto a Trigoria: si prova a chiudere

iltempo.it (A.Austini) – Passi avanti della Roma nella trattativa Frattesi. Beppe Riso, il procuratore del giocatore, oggi ha incontrato Tiago Pinto a Trigoria per cercare di sbloccare l’affare. Il general manager giallorosso ha dato mandato all’agente di lavorare ai fianchi del Sassuolo e provare a limare la differenza che c’è ancora tra le società. I neroverdi vogliono 30 milioni, per la roma non può valere più di 22-23. Una via di mezzo può essere la soluzione giusta, oppure inserire un ragazzo come Volpato che è tra i nomi sul tavolo. I capitolini vorrebbero Frattesi per il ritiro in Portogallo ma non sarà semplice.