Roma, la società incoraggia Mihajlovic: “Forza Sinisa!”

Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, ha annunciato in mattina di dover essere ricoverato per prevenire i suoi problemi di salute. Nell’estate del 2019 l’allenatore era stato colpito dalla leucemia, si dovrà quindi nuovamente fermare per intraprendere un ciclo di cure per debellare il rischio del ritorno. La società giallorossa tramite un tweet ha voluto dimostrare la sua vicinanza a Sinisa incoraggiandolo a non arrendersi:

“Forza Sinisa!”.