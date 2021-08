Roma, la scelta è fatta: Mourinho blinda Dzeko

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Mourinho blinda Dzeko. Il bosniaco sarà il centravanti della rosa titolare anche per la stagione 2021-2022. Il portoghese decide di affidarsi all’esperienza del bosniaco, avendoci anche stabilito un buon feeling. Cambiando modulo, formerebbe anche una buona coppia d’attacco con il neo arrivato Shomurodov. Resta dietro nelle gerarchie Borja Mayoral. L’ultima stagione di Dzeko non è stata affatto positiva: 7 gol in campionato in 27 presenze e 6 in Europa League in 10 presenze, con in mezzo alcune discussioni con Fonseca e il Covid che lo ha fermato per un po’ di tempo. Ma ora con Mourinho è pronto a tornare in alto.