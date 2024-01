Ha fatto discutere nei giorni scorsi la decisione dell’Anderlecht di mandare via il responsabile del settore giovanile Jean Kindermans. Anche Romelu Lukaku, nei giorni scorsi aveva commentato con disappunto la scelta del club dove ha iniziato la carriera. Vermeulen, dirigente che lavorava al fianco di Kindermans, a Radio Radzinski ha dichiarato:

“Sarebbe interessante come figura, anche se so bene che ha quasi 31 anni e gli auguro ancora molti anni al vertice come calciatore. Ma spero che un giorno Lukaku torni all’Anderlecht. Lui ha vissuto il progetto Purple Talents fin dall’inizio e conosce bene questo mondo”.