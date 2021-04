Roma, la fascia da Champions

Il Messaggero (A.Angeloni) – La situazione è pesante: molti sono reduci dalle Nazionali, tanti sono gli infortunati poi ci sono gli squalificati e all’orizzonte la partita con l’Ajax. In tutto questo si incastra una partita fondamentale contro il Sassuolo a Reggio Emilia. Oggi passa l’ultimo treno per il quarto posto, visto che le squadre davanti rischiano di scappare e chi sta indietro potrebbe accelerare il passo. Non una situazione di conforto per Fonseca, sempre più in balia degli eventi e con un futuro tutto da scrivere, o forse è già scritto.

Tra i convocati ci sono Cristante e Veretout, mentre Smalling è volato in Spagna per provare a risolvere il problema al ginocchio: “Con lui si potrà rischiare – dice Fonseca in conferenza – ha bisogno di qualche giorno in più, mentre Jordan e Bryan sono disponibili. Il quarto posto resta raggiungibile, noi ci crediamo. Ci sono ancora trenta punti“. E’ un dovere crederci nonostante gli scontri diretti siano a sfavore della Roma. Una sconfitta contro il Sassuolo abbatterebbe gli ultimi barlumi di ottimismo e la stagione finirebbe appesa al doppio confronto con l’Ajax ai quarti di finale di Europa League.