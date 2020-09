Roma-Juventus, sono 21 i convocati di Fonseca: assente Karsdorp

Dopo il pareggio a reti bianche, poi tramutato in sconfitta per 3 a 0 a tavolino per il Verona, la Roma di Paulo Fonseca riparte dalla sfida casalinga contro la Juventus. Il match contro i campioni in carica, in programma questa sera all’Olimpico alle ore 20:45, è valido per la seconda giornata del campionato di Serie A 2020/21. Attraverso il profilo Twitter del club, la Roma ha comunicato la lista dei calciatori convocati dal tecnico portoghese per il match. Di seguito, l’elenco completo:

Pau Lopez

Boer

Mirante

Ibanez

Santon

Mancini

Kumbulla

Peres

Spinazzola

Calafiori

Cristante

Pellegrini

Villar

Veretout

Diawara

Mkhitaryan

Dzeko

Pedro

Perez

Antonucci

Kluivert.