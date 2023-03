Roma-Juventus, le reazioni di Abraham e Mourinho al gol di Mancini – VIDEO

Dalla gioia incontenibile alla concentrazione di una gara tesa fino all’ultimo. Sono queste le reazioni al gol di Mancini da parte di Abraham e di Mourinho. Uno Special One che non ti aspetti, quasi composto di fronte a un gol che vale il successo della Roma sulla Juventus. La società ha pubblicato il video dell’esultanza dell’attaccante inglese mosso dalla irrefrenata gioia e tutta la tranquillità del tecnico intento a scrivere qualche appunto sul taccuino probabilmente per scelte tattiche. Il club ha accompagnato il video una domanda: “Avete tutti avuto la stessa reazione?“.

🟨 Mourinho Cam 🟥 😶 Avete avuto tutti la stessa reazione composta vero? 😆 DAJE ROMA!#RomaJuve pic.twitter.com/4fpp4rmNJD — AS Roma (@OfficialASRoma) March 6, 2023