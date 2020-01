Roma-Juventus, le probabili formazioni dei quotidiani: giallorossi con la difesa a 3. Dentro Cetin, fuori Perotti

Pagine Romaniste – Dopo la brutta sconfitta contro il Torino, per la Roma c’è uno degli avversari peggiori per rialzarsi, la Juventus. Per contrastare i bianconeri Fonseca probabilmente deciderà di cambiare modulo. Per il portoghese è pronta la difesa a 3 con Mancini, Smalling e l’inserimento di Cetin. I due sulla fascia saranno Kolarov a sinistra e Florenzi a destra. In mediana ci sarà la solita coppia formata da Diawara e Veretout, mentre davanti la Roma potrebbe giocare con Zaniolo e Pellegrini dietro a Dzeko oppure con l’ex primavera dell’Inter più avanzato vicino alla punta bosniaca.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-4-2-1)

Pau Lopez; Cetin, Smalling, Mancini; Florenzi, Veretout, Diawara, Kolarov; Pellegrini, Zaniolo; Dzeko.

TUTTOSPORT (3-4-1-2)

Pau Lopez; Cetin, Smalling, Mancini; Florenzi, Veretout, Diawara, Kolarov; Pellegrini; Zaniolo, Dzeko.

LA REPUBBLICA (4-2-3-1)

Pau Lopez; Florenzi, Smalling, Mancini, Kolarov; Veretout, Diawara; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko.

