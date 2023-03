Roma-Juventus 1-0, le pagelle dei quotidiani: Mancini insuperabile, batte anche Szczesny. Zalewski affannato, Smalling contraerea

Pagine Romaniste – La Roma si rialza dopo la sconfitta contro la Cremonese, battendo la Juventus per 1-0. Mourinho sorprende tutti lasciando fuori sia Abraham che Belotti, scherma la manovra della Juve e cerca di mettere in difficoltà il collega Max con un insolito tridente Pellegrini, Wijnaldum e Dybala. La difesa torna ad essere compatta e Rui Patricio, prodigioso con 4 interventi, disinnesca tutti i tiri che superano la cordata dei tre difensori. Mancini si permette anche qualche scorribanda offensiva, proprio da un’iniziativa del numero 23 che arriva un gran gol a sbloccare la gara.

Il centrocampo rafforzato comanda, centralmente Matic e Cristante fanno un gran lavoro, Pellegrini e Wijnaldum aiutano i compagni schermando quasi tutte le linee di passaggio dalla difesa bianconera al centrocampo. Spinazzola un incubo per Cuadrado, mentre a destra Zalewski in gran difficoltà contro Kostic, sostituito da un volenteroso Karsdorp. Avanti ancora poche insidie create e pochi graffi, ma la bordata di Mancini basta per la vittoria e 3 punti pesanti, contro una Juventus sempre scomoda da affrontare.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (CECCHINI – DELLA VALLE)

Rui Patricio 7; Mancini 7,5, Smalling 7, Ibañez 6,5; Zalewski 5, Cristante 6,5, Matic 7, Spinazzola 7; Pellegrini 6,5, Wijnaldum 5,5; Dybala 6. Subentrati: Karsdorp 6, Abraham 6, Bove s.v., Belotti s.v. Allenatore: Mourinho 7.

CORRIERE DELLO SPORT (R. MAIDA)

Rui Patricio 7; Mancini 8, Smalling 7, Ibañez 7; Zalewski 6, Cristante 7, Matic 7,5, Spinazzola 6,5; Pellegrini 7, Wijnaldum 6; Dybala 6. Subentrati: Karsdorp 6,5, Abraham s.v., Bove 6,5, Belotti s.v. Allenatore: Mourinho 7,5.

LA REPUBBLICA (M. PINCI)

Rui Patricio 7; Mancini 7,5, Smalling 6,5, Ibañez 7; Zalewski 5, Cristante 6,5, Matic 7, Spinazzola 6; Pellegrini 5,5, Wijnaldum 5,5; Dybala 6. Subentrati: Karsdorp 6, Abraham 5,5, Bove 6, Belotti s.v. Allenatore: Mourinho 7.

IL CORRIERE DELLA SERA (A. BOCCI)

Rui Patricio 7; Mancini 7,5, Smalling 7, Ibañez 6,5; Zalewski 4,5, Cristante 6,5, Matic 7, Spinazzola 6,5; Pellegrini 6,5, Wijnaldum 5,5; Dybala 6. Subentrati: Karsdorp 6, Abraham s.v, Bove s.v, Belotti s.v. Allenatore: Mourinho 6,5.

IL MESSAGGERO (S. CARINA)

Rui Patricio 7; Mancini 7,5, Smalling 7, Ibañez 6; Zalewski 5, Cristante 6, Matic 6,5, Spinazzola 6,5; Pellegrini 6, Wijnaldum 5,5; Dybala 6. Subentrati: Karsdorp 6, Abraham 6, Bove 6, Belotti s.v. Allenatore: Mourinho 6,5.

TUTTOSPORT (S. LANZO)

Rui Patricio 7; Mancini 7, Smalling 7, Ibañez 6,5; Zalewski 6, Cristante 6,5, Matic 7, Spinazzola 7; Pellegrini 7,5, Wijnaldum 6; Dybala 5,5. Subentrati: Karsdorp 6, Abraham 6, Bove 6, Belotti s.v. Allenatore: Mourinho 7.

IL TEMPO (L. PES)

Rui Patricio 6,5; Mancini 8, Smalling 7, Ibañez 7,5; Zalewski 5, Cristante 7,5, Matic 7, Spinazzola 6,5; Pellegrini 6,5, Wijnaldum 5,5; Dybala 6. Subentrati: Karsdorp 6, Abraham 6, Bove 6, Belotti s.v. Allenatore: Mourinho 7,5.