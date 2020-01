Roma-Juve per 60mila. E Zaniolo c’è

L’attesa smuove il botteghino come nessun’altra partita finora e all’Olimpico ci saranno 60mila spettatori. E’ tornato a lavorare con il gruppo Zaniolo e giocherà come al solito sulla destra. Da Trigoria lo valutano non meno di 60 milioni, cifra che è stata considerata eccessiva rispetto a quanto fatto vedere dal ragazzo nell’ultima fase della scorsa stagione e con l’Under 21. Anche per questo la sfida per lui contro la Juventus sarà acncora più sentita. Negli ultimi mesi il numero 22 si è legato molto a Florenzi, un rapporto che è diventato più stretto allenamento dopo allenamento. All’ultima uscita contro la Juventus al capitano della Roma è riuscito di tutto: prima se l’è presa con Ronaldo, poi ha segnato la rete del vantaggio che è ancora l’ultimo gol con la maglia giallorossa. Lo scrive La Repubblica.