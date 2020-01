Roma-Juve è Zaniolo-Dybala. Gemelli diversi, tatuaggi uguali

Il talento è sospeso tra due cerchi. E’ un talento mancini, impetuoso ed istintivo. E da moltiplicare per due: ha reso Paulo Dybala il cavaliere nero preferito da Cristiano Ronaldo e Nicolò Zaniolo un esempio di campione predestinato. Roma-Juve di domani è la loro sfida sinistra, duello di piedi raffinati e braccia tatuate. Quei due cerchi neri, cosi larghi e teatrali, li hanno entrambi impressi sul corpo. Tatuaggi identici che in campo si fanno notare: li scovi appena oltre la manica e prima del gomito. Il 22 giallorosso sul corpo si è tatuato anche altre cose, tra cui un fulmine e un quadrifoglio: velocità e fortuna. Le doti che serviranno alla Roma per fermare la capolista. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.