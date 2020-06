Roma più italiana, Fonseca cambia mezza squadra

Corriere della Sera (G.Piacentini) – Fonseca ribalta la Roma che contro il Milan sarà completamente diversa da quella vista mercoledì all’Olimpico. Nessuna bocciatura dopo una gara, ma in campo scenderà una squadra più italiana. Tra i titolari ci dovrebbero essere Zappacosta, Cristante, Pellegrini e Mancini. I primi tre sono subentrati contro la Sampdoria, il centrale di difesa torna dopo la panchina per il problema al gomito. A fare spazio saranno Peres, Ibanez, Diawara e Pastore. Fonseca potrebbe dare una possibilità anche ad Under e in quel caso il sacrificato sarebbe Perez che non ha sfigurato mercoledì. Confermatissimi Dzeko, e non potrebbe essere altrimenti, Kolarov, Smalling oltre che Mirante e Veretout. Per l’inglese c’è da risolvere il problema del prolungamento del prestito che lo United vorrebbe accordare ma soltanto fino alla fine del campionato. In questo caso Smalling non potrebbe giocare l’Europa League. La Roma cercherà di arrivare ad un accordo che preveda anche il riscatto nella prossima stagione.