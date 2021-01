Roma-Inter 2-2, le pagelle dei quotidiani: Pau Lopez “super”, male Spinazzola

Pagine Romaniste – Termina in parità il big match delle 12:30 all’Olimpico. 2-2 tra Roma e Inter, con i giallorossi che chiudono il primo tempo in vantaggio, grazie ad una rete di Pellegrini. Nella ripresa i nerazzurri ribaltano il risultato, prima pareggiando con Skriniar, poi raddoppiando con Hakimi che firma la rete dell’1-2. I giallorossi reagiscono e trovano il pareggio con Mancini nel finale. Provvidenziale Pau Lopez, attento sullo 0-0 sul colpo di testa di Lukaku e su Lautaro nella ripresa. Lo spagnolo è tra i migliori in campo, insieme ai due marcatori Mancini e Pellegrini. Male Spinazzola, che non ha ancora recuperato al meglio dal suo infortunio, assente Dzeko. Azzeccati i cambi di mister Fonseca.

LE PAGELLE DEI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT (L.Garlando)

Pau Lopez 7; Mancini 7, Smalling 6, Ibanez 5.5; Karsdorp 5.5, Villar 7, Veretout 6.5, Spinazzola 5; Pellegrini 7, Mkhitaryan 7; Dzeko 5.5. Subentrati: Bruno Peres 6, Cristante 6.5, Borja Mayoral s.v. Allenatore: Fonseca 5.

