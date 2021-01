Roma-Inter 1-0, ventitreesimo gol nel primo tempo per i giallorossi

Si è concluso il primo tempo di Roma–Inter. Alla pausa i giallorossi sono in vantaggio per 1-0 in virtù del gol di Lorenzo Pellegrini (17′). La rete segnata dal centrocampista giallorosso è il ventitreesimo gol segnato nel primo tempo dalla formazione di Paulo Fonseca, detentrice di questo primato.

Al secondo posto di questa particolare classifica vi è l’Atalanta. La formazione bergamasca ha trionfato per 1-4 contro il Benevento, trovando il vantaggio proprio nel primo tempo con Josep Ilicic.