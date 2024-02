La Roma affianco delle donne. Una nuova splendida iniziativa è stata organizzata dall’associazione “Amami e basta”. Questo il comunicato ufficiale da parte del club:

“Sabato 17 febbraio, la Community giallorossa e un gruppo di dipendenti AS Roma hanno dato vita ad un torneo benefico di padel a sostegno del progetto “Amami e Basta”, contro la violenza sulle donne.

L’evento, ideato per festeggiare la ricorrenza di San Valentino con l’abbinamento di uno scopo benefico, si è svolto al Circolo Sportivo Hill23 alla presenza della Presidente dell’Assemblea Capitolina, Svetlana Celli, della Presidente del Municipio IX, Titti Di Salvo e della HR Business Partner dell’AS Roma, Arianna Sorrentino.

Alcuni dei dipendenti AS Roma che hanno partecipato all’evento

Numerosi appassionati provenienti dai Roma Club, parrocchie, scuole e A.S.D. della città si sono sfidati con i dipendenti del Club per contribuire alla causa che il progetto “Amami e Basta” sostiene dal 2020 per contrastare il drammatico fenomeno della violenza di genere. Tra loro, anche volti noti come Jimmy Ghione e i consiglieri comunali Marco Di Stefano e Federico Rocca.

Da sinistra, Fabio Eleuteri, Jimmy Ghione, Svetlana Celli, Titti Di Salvo, Arianna Sorrentino

Il torneo ha permesso di raccogliere fondi da destinare interamente alle case rifugio gestite dai centri antiviolenza di Roma Capitale. Una conferma del forte impegno del Club, dei suoi dipendenti e della Community giallorossa sul fronte della solidarietà, al fianco delle istituzioni.”

asroma.com