Frosinone-Roma, Di Francesco: “Con De Rossi i giallorossi portano più uomini in area”

Eusebio Di Francesco ha parlato in conferenza stampa alla viglia del match contro la Roma. Queste le sue parole:

La ricetta necessaria per ottenere punti domani?

“Non ci sono ricette, c’è il lavoro e tanta dedizione. Cerchiamo di avere alternative soprattutto in difesa, dobbiamo tornare ad essere compatti e subire meno gol. Lo ribadisco finché non riusciremo a farlo. Non condivido che il campionato per noi inizi il 3 marzo perché vorrebbe dire che stiamo facendo una nuova preparazione. Stiamo lavorando consapevoli che c’è la possiamo giocare con tutti. A Firenze dopo 20 minuti ci siamo trovati sotto di due gol e non mi spiegavo il perché”.

Roma squadra più sporca rispetto al Milan. Servirà il Frosinone tignoso visto contro il Cagliari?

“Non possiamo non avere ferocia e cattiveria . Dobbiamo però anche essere organizzati. Ci è mancata malizia nelle ultime gare e la condizione di qualche singolo. Abbiamo dovuto adattare tanti calciatori in ruoli diversi in questo periodo. Per domani abbiamo 4 convocati in difesa, due terzini e due centrali. Non può mancare cattiveria e ferocia. Con De Rossi secondo me la squadra cerca di giocare maggiormente palla a terra e il fraseggio con buona qualità. Per me De Rossi sta facendo un bel lavoro. Portano più uomini in area”