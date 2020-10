Roma in emergenza. Smalling ai box, Mancini positivo

Corriere della Sera (G. Piacentini) – Settimo positivo al Covid-19 in casa Roma. Dopo Mirante, Carles Perez, Bruno Peres, Kluivert, Calafiori e Diawara – con i primi quattro già guariti – ora è il turno di Gianluca Mancini. A dare l’annuncio è stato il centrale attraverso il suo profilo Instagram. Assenza peggiore probabilmente non poteva capitare in questo momento per Paulo Fonseca, che dovrà affrontare il Milan capolista con una difesa in emergenza, con le pesanti assenze di Mancini e Smalling. Ora il portoghese deve decidere se tornare con lo schieramento a quattro, o rimanere con i tre centrali. Nel primo caso, la coppia è già pronta: Kumbulla-Ibanez. I due giovani centrali sono gli unici sicuri di una maglia, resta da capire chi li affiancherà, nel caso in cui Fonseca proponesse lo schieramento a 3. Due le alternative: riabilitare Federico Fazio o adattare di nuovo Bryan Cristante. Scelta complicata, visto che ci sarà Zlatan Ibrahimovic da marcare.