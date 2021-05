Roma in caduta libera. Fonseca senza domani

Corriere della Sera (L. Valdiserri) – Nessuno immaginava che la trasferta contro la Sampdoria potesse frenare lo sprofondo giallorosso: 1 punto su 12 disponibili nelle ultime 4 di campionato, 5 su 24 disponibili nelle ultime 8. Una vergogna inflitta ai tifosi incolpevoli, che potrebbe costare il posto a Fonseca nell’immediato.

Le parole a Sky, quando ha detto che “i vostri pronostici ci avevano messo al settimo posto” non sono soltanto il segnale della resa incondizionata ma anche una accusa alla società che, invece, gli aveva messo a disposizione una rosa ben più competitiva. Le prossime ore saranno decisive, perché in questo modo si svaluta terribilmente un prodotto.

L’unico motivo di interesse poteva essere il doppio centravanti provato ieri sera, magari per il ritorno di giovedì contro il Manchester United. Mayoral e Dzeko hanno giocato un discreto primo tempo, poi Fonseca ha tolto lo spagnolo dopo 70′ e Dzeko ha persino sbagliato il rigore che poteva riaprire la partita sul 2-1. Dzeko i rigori non li sa tirare. In Serie A ne ha sbagliati il 50%.

Chissà se il vero obiettivo è l’ottavo posto per evitare la Conference League? Il Sassuolo è a soli due punti, forse Fonseca può andare via da Roma con il peggior piazzamento in classifica dal 2005.