Roma, in attacco si punta a Favilli. C’è la concorrenza del Torino

A prescindere dalla partenza di Kalinic che piace a Monaco e Sampdoria, Petrachi vorrebbe inserire nella rosa della Roma un altro attaccante. L’identikit è quello solito di ogni acquisto della Roma: giovane, di talento, che sappia però aspettare la sua occasione. Nelle scorse settimane si è fatto un tentativo per Scamacca ma nelle ultime ore i fari si sono accesi su Favilli. C’è da battere la concorrenza del Torino che potrebbe mettere sul piatto la contropartita giusta per Preziosi: Zaza. La trattativa è però comunque in salita perché il presidente genoano si aspetta subito una liquidità (deve ancora dare 7 milioni alla Juventus) mentre la Roma preferirebbe posticipare il pagamento. Lo riporta Tuttosport.