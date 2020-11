Roma, il sogno d’autunno

Il Corriere Dello Sport (G.D’Ubaldo) – La Roma si candida ufficialmente per lo scudetto. Lo fa con autorevolezza, convinzione e con il sedicesimo risultato utile consecutivo, escluso il punto perso a tavolino a Verona, che le consente di restare stabilmente nelle zone altre della classifica. Punti alla mano la Roma è la squadra migliore da ottobre. Neppure il Covid e gli infortuni fermano i giallorossi, capaci di sbarazzarsi del Parma già nel primo tempo, con tre gol in tredici minuti. Il grande protagonista è stato di nuovo Mkhitaryan, autore di una doppietta, che raggiunge 5 reti negli ultimi 180 minuti di gioco. Lui e Pedro sono stati fortemente voluti da Fonseca e caratterizzano la squadra, imprimendo le loro iniziali sul gioco, in campo si cercano e si trovano a memoria. Villar è entrato per la prima volta da titolare in una partita all’Olimpico in Serie A, dimostrando personalità e intensità. Il risultato lo ha sbloccato Borja Mayoral, al primo gol in campionato, con tre gol in quattro partite da titolare.