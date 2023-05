Roma, il pilota Marini: “Con il Leverkusen è stata molto difficile. In una eventuale finale vorrei la Juventus, porto il numero 10 per Totti”

Luca Marini, pilota Ducati in Moto GP e fratellastro di Valentino Rossi, ha lasciato una lunga intervista ad As. Il pilota italiano, tifoso della Roma, ha risposto anche ad alcune domande sulla sua fede calcistica. Ecco le sue parole: “Naturalmente ho visto Roma-Leverkusen. È stata una partita molto complicata. Per fortuna abbiamo vinto, ma è stata molto difficile. Mi aspetto una partita difficile in Germania e dovremo giocare bene”.

Su José Mourinho?

“E’ un allenatore forte e anche un grande motivatore, che parla molto bene alla squadra. C’è una grande atmosfera intorno alla squadra. Ero allo stadio a vedere Roma-Inter e, anche se abbiamo perso, l’atmosfera era fantastica e c’era ancora sostegno per la squadra anche dopo lo 0-2″.

Chi vorresti incontrare in un’eventuale finale di Europa League?

“Preferisco giocare la finale contro la Juventus, perché perdono tutte le finali che giocano. Il Siviglia, invece, vince sempre le finali che gioca. Uno dei motivi per cui porto il numero 10 sulla moto è Francesco Totti, ma c’è di più. Sono nato il 10 ed è il numero più importante del calcio, uno sport che mi piace molto. Il numero di Maradona”.