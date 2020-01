Roma, il nuovo corso comincia dal Torino

Il futuro proprietario Dan Friedkin non ci sarà. Non perché non volesse assistere a Roma-Torino, la “prima” virtuale della sua nuova gestione, che sarà tale solo dalla fine del mese, forse inizio di febbraio. Ma per evitare di caricare di ulteriore attenzione una partita che a Trigoria è vista con una certa ansia, soprattutto per le vicende estive che hanno legato i giallorossi ai granata. Durante i mesi più caldi dell’anno sono infatti giunti a Trigoria il segretario sportivo Longo, l’osservatore Cavallo e il nutrizionista Ancora, ma soprattutto il direttore sportivo Petrachi, artefice di questa Roma insieme all’allenatore da lui scelto, Paulo Fonseca. Lo scrive la Repubblica.