Roma, il club compie 94 anni: il corteo della Curva Sud – FOTO

Pagine Romaniste – Festa doppia per la Roma. Prima l’esordio pubblico della squadra di Mourinho – vittoriosa per 0-1 con rete di Zalewski contro la Triestina – e poi le celebrazioni per l’anniversario della nascita del club. La Curva Sud si è data appuntamento alle 22:30 a Piazza del Popolo. Partito da qui il corteo ha raggiunto via Uffici del Vicario 35, indirizzo presso cui Italo Foschi – primo presidente della storia giallorossa – firmò il primo ordine del giorno del club capitolino. Attorno alle 23 è partito il corteo in direzione Via del Corso. I tifosi sono però stati respinti dalle forze dell’ordine, non propense a far transitare i sostenitori giallorossi. Il tutto è rientrato nel giro di qualche minuto, quando il corteo ha ottenuto l’autorizzazione. Il corteo si è poi diviso. Una parte è andata verso Via Uffici del Vicario 35, mentre i gruppi organizzati a Piazza San Silvestro.