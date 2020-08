La Roma ha programmato un’amichevole in vista dell’inizio della prossima stagione. La squadra di Fonseca sarà impegnata in un match contro il Benevento, neo promosso in Serie A, il 5 settembre presso Trigoria alle ore 18. Gli uomini di Inzaghi, prima di affrontare la Roma, scenderanno in campo il 24 e il 28 agosto contro SC Imst e Shalke 04.

