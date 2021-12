Roma-Grillitsch, si può. E c’è il tentativo per Roca

Corriere dello Sport (R. Maida) – Due regalini, due gingilli. Niente di eccezionale, “piccole cose” come le chiama lui. Ma Mourinho si prepara ad accogliere i primi rinforzi già a inizio gennaio, quando riaprirà il mercato: un terzino destro e un centrocampista sono le priorità. La Roma non potrà spendere cifre enormi se non riuscirà contestualmente a incassare denaro dalle cessioni. Ipotesi in questo periodo storico abbastanza ottimistica.

Alla voce terzini è rimbalzata dalla Spagna la notizia di un nuovo sondaggio per Sergino Dest, esterno classe 2000 del Barcellona: è americano ma con passaporto olandese. Ma difficilmente finirà sul mercato a gennaio, a meno che Xavi non gli conceda il via libera. Improbabile anche l’arrivo di Diogo Dalot: da quando al Manchester United è arrivato Rangnick, ha ripreso a giocare. In Inghilterra un nome plausibile è Max Aarons, classe 2000 del Norwich. Ma costa. E l’Italia cosa offre? Soluzioni di contorno, come il polacco Bereszinski della Sampdoria. Ma la sensazione è che il giocatore giusto non sia stato ancora individuato da Tiago Pinto.

La ricerca è attenta anche sul mercato. Con lo svizzero Zakaria destinato ai palchi nobili della Premier League, la Roma sta provando a prendere l’austriaco Grillitsch che è in scadenza di contratto con l’Hoffenheim. Nazionale, già sufficientemente esperto, può migliorare la qualità del reparto. Ma sempre in Bundesliga va monitorato il lavoro degli intermediari per snellire il monte ingaggi del Bayern Monaco: così si spiegano i contatti con Trigoria per Marc Roca, centrocampista spagnolo classe ’96 che si può muovere in prestito.