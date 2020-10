Roma, gli spagnoli al ballo di coppa

Il Messaggero (A. Angeloni) – Fonseca si appresta ad adottare un turnover moderato, senza troppi stravolgimenti. Qualche spazio si libera in mezzo al campo e c’è una fila di spagnoli pronta ad infilarsi. Il primo a sperare è Villar, e come lui Carles Perez e Borja Mayoral. Sicuro di rientrare è Pau Lopez, portiere designato di coppa. A fargli posto, in attacco, riposerà almeno uno se non due tra Dzeko, Pedro e Mkhitaryan. In difesa, invece, Kumbulla, Cristante e Ibanez ovvieranno alle assenze di Mancini e Smalling. Un turnover moderato, con un occhio al Milan, ma con la testa allo Young Boys, per cominciare bene il cammino in Europa League.