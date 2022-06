Roma, gli abbonati possono confermare il loro posto per le Coppe

Dopo aver aperto gli abbonamenti per il campionato – con risposta da record, 33.500 tessere – parte la campagna per le Coppe. È infatti possibile sottoscrivere gli abbonamenti sia per le gare del girone di Europa League che per gli ottavi di Coppa Italia. I possessori di un abbonamento possono ora riservare il proprio posto. Fino alle ore 18:00 di mercoledì 24 agosto, gli abbonati alla Serie A, avranno tempo per confermare il loro posto ad un prezzo vantaggioso.

