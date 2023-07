Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Da oggi cominceranno i lanci social e sul sito del nuovo accordo con l’Adidas, il brand che fornirà il materiale alla Roma. Grande attesa tra i romanisti per la nuova maglia che avrà i colori tradizionali del club, mentre sul petto ritornerà il celebre Lupetto di Gratton, che sostituirà lo stemma classico. Sia i bordi delle maniche che il colletto avranno strisce gialle, stesso colore utilizzato per il logo Adidas e per lo stemma. Nei prossimi giorni saranno annunciati i dettagli dell’accordo, mentre la prima divisa sarà svelata ufficialmente giovedì. Insomma, una settimana intensa per la Roma tra campo e sponsor.