Roma, giallorossi sbarcati a Verona – VIDEO

Attesa per il debutto in campionato di domani sera contro l’Hellas Verona. La Roma è partita dall’aeroporto di Fiumicino per raggiungere Verona. Con la squadra c’è anche Edin Dzeko, convocato da Fonseca ma al centro di trattative e ad un passo dal vestire la maglia della Juventus. Presenti anche i nuovi acquisti Kumbulla e Pedro come si può notare dal video del club pubblicato su Twitter. Gli uomini di Fonseca hanno raggiunto la città veronese poco prima delle ore 19.

LIVE

Ore 18.57 – La Roma ha raggiunto Verona.

Ore 17.44 – La partenza dei giallorossi.