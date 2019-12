Roma, gennaio a testa bassa

Lo scorso anno a gennaio il campionato si fermò per l’esperimento delle partite natalizie. Questa volta invece a Natale i giocatori sono andati in vacanza anche se Fonseca ha ripetuto loro quanto sia importante staccare le batterie ma allo stesso tempo non sgarrare sulla tabella di allenamento prefissata. La Roma aprirà il 2020 con la sfida contro il Torino, molto sentita anche dal direttore sportivo Petrachi che per la prima volta affronterà il suo passato. poi ci sarà la Juventus, poi il Parma in Coppa Italia, e si chiuderà con Genoa e Lazio. In caso di passaggio del turno contro i ducali ci sarà anche il match con una tra Juventus e Udinese. Lo riporta Il Tempo.