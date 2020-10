Roma, Friedkin spinge: vuole l’asse juventino Sarri-Paratici

Leggo (F.Balzani) – Nell’agenda della Roma c’è una data bianconera: quella del 15 ottobre, giorno dell’assemblea dei soci della Juve in cui dovrebbe arrivare l’addio di Fabio Paratici. È lui il primo nome della lista di Friedkin per il ruolo da direttore sportivo lasciato vacante da Petrachi. Le enormi polemiche dopo le scelte Sarri e Suarez stanno allontanando sempre di più il nome del dirigente dal club bianconero. La Roma gli avrebbe già offerto un triennale da 2 milioni trovando la disponibilità di Paratici legato da un rapporto di amicizia con Fienga. In seconda fila resta Rangnick che piace a Friedkin dopo l’incontro di 2 settimane fa ma non convince il resto della dirigenza mentre non è da scartare la candidatura di Burdisso. La scelta di Paratici potrebbe portare un altro pezzo della Juve dello scorso anno: Maurizio Sarri. Il tecnico napoletano otterrà in queste ore la rescissione e sarà quindi disponibile sul mercato. Più di Allegri tentato dalla possibilità Psg e United e poco propenso a voler lavorare con Paratici. Ovviamente Fonseca permettendo, visto che in caso di risultati positivi il portoghese rimarrebbe in sella almeno fino a gennaio.