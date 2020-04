Fonseca: “Roma, sono pazzo di te”

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Paulo Fonseca giura fedeltà alla Roma. Il tecnico portoghese, chiuso in quarantena nella sua casa che si affaccia su Villa Pamphili, non vede l’ora di ricominciare e di continuare il suo percorso in giallorosso, che spera sia lungo e ricco di soddisfazioni. Ieri il tecnico ha fatto il punto sulla ripresa degli allenamenti: “Abbiamo definito un programma essenzialmente fisico, perché possiamo lavorare solo sul fisico“. Anche il calcio quando riprenderà dovrà convivere con il virus: “Dobbiamo lavorare pensando solo giorno per giorno. È una situazione difficile da immaginare perché non sappiamo niente ora. Sarà importante sapere quanto tempo abbiamo prima del primo giorno, quando sarà questo primo giorno, quando inizierà la prossima stagione. Questo sarà il nostro pre-stagione, perché non avremo tempo dopo“. Fonseca non cela poi il suo desiderio, ovvero quello di restare a lungo su una panchina sulla quale tanti dei suoi predecessori non sono riusciti ad avere continuità: “Mi piacerebbe restare qui. Mi piace come si lavora in questo club, mi piacciono la città e i tifosi. Voglio rimanere a Roma tanti anni“.