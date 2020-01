Roma, Florenzi e il gesto da capitano: ieri sera era a casa di Zaniolo per incoraggiarlo

Il brutto infortunio di Nicolò Zaniolo ha scosso tutto il mondo del calcio e non solo quello della Roma. Questo pomeriggio il giovane talento giallorosso verrà operato dal Prof Mariani a Villa Stuart e nelle ultime ore sono stati tanti i messaggi di pronta guarigione arrivati. Ma forse uno li batte tutti. Secondo quanto riporta Sky Sport, infatti Alessandro Florenzi ieri sera, da vero capitano, è andato a casa di Zaniolo per stargli vicino in questo brutto momento.