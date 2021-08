C’è grande fermento per la prima partita ufficiale della Roma allo Stadio Olimpico. Domenica sera arriva la Fiorentina e i biglietti stanno completamente andando a ruba. Come riportato dal sito ufficiale giallorosso i tagliandi venduti sono oltre 24mila e ne rimarrebbero veramente pochi per fare il sold-out che, probabilmente, alla fine ci sarà. La capienza al 50% dello Stadio non ferma il grande amore dei tifosi che non si vogliono perdere la nuova Roma di Mourinho.