Roma-Fiorentina 2-0. Decidono Spinazzola e Pedro

Pagine Romaniste – C’è ancora gioia per la Roma in campionato. La partita contro la Fiorentina termina per 2-0 ed è stata largamente dominata dalla squadra di Fonseca. In gol Pedro e Spinazzola, ma tante altre occasioni con almeno 3 parate spettacolari di Dragowski. I giallorossi salgono a quota 11 punti in campionato.

IL TABELLINO

AS ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp (72′ Peres), Pellegrini (78′ Cristante), Veretout (88′ Kumbulla), Spinazzola; Pedro (72′ Perez), Mkhitaryan; Dzeko.

A disposizione: Farelli, Pau Lopez; Jesus, Fazio, Villar, Mayoral, Podgoreanu.

Squalificati: -.

Diffidati: -.

Indisponibili: Diawara, Calafiori, Pastore, Zaniolo.

Allenatore: Fonseca.

AC FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Martinez Quarta, Milenkovic, Caceres; Lirola, Bonaventura (57′ Vlahovic), Amrabat (82′ Duncan), Castrovilli (46′ Pulgar), Biraghi; Callejon (67′ Kouame), Ribery (82′ Cutrone).

A disposizione: Terracciano, Brancolini, Barreca, Pezzella, Ponsi, Venuti, Igor, Duncan, Saponara, Cutrone.

Squalificati: -.

Indisponibili: -.

Allenatore: Iachini.

Arbitro: Orsato.

Assistenti: Bindoni – Prenna.

IV Uomo: Giua.

VAR: Calvarese.

AVAR: Mondin.

Marcatori: Spinazzola (R), Pedro (R).

Ammoniti: Dzeko (R), Castrovilli (F), Veretout (R), Lirola (F), Cristante (R).

Espulsi: Martinez Quarta (F).

PRE-PARTITA

Ore 17.33 – La Roma scende in campo per il riscaldamento.

Ore 16.49 – La formazione della Fiorentina.

Ore 16.42 – L’11 della Roma.