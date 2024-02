Roma-Feyenoord, Slot: “L’Olimpico lo conosciamo bene e a noi non farà effetto, forse a qualcun altro forse si”

Alla vigilia di Roma-Feyenoord, ha parlato in conferenza stampa il tecnico del club olandese Arne Slot. Di seguito le sue dichiarazioni:

Sul piano di gioco.

“Il piano di gioco deve avvicinarsi allo stile di gioco. Se domani iniziamo a tirare tutte le palle in avanti, si discosterà estremamente dal nostro stile di gioco. Ciò non significa che non possiamo usarlo di tanto in tanto. Cerchiamo di costruire con attenzione da dietro e creare un uomo in più a centrocampo, in modo da poter creare le nostre opportunità da lì”.

Sulla gara di domani.

“È uno stadio che conosciamo bene, speriamo di avere più fortuna rispetto al passato. Abbiamo anche imparato la lezione dal passato”.

Sugli allenamenti.

“Abbiamo lavorato su tutto: impostazione, pressione e finalizzazione, che non è mai stato il problema del Feyenoord. La squadra ha sempre trovato il gol nelle ultime 19-20 partite. L’1-1 non è il risultato ideale, ma, tenendo conto delle assenze e dei giovani che hanno giocato, è un risultato positivo” .

Sugli infortunati.

“Sì, se dovessero tornare a disposizione sarebbero innesti importanti. Giocheranno solo se staranno bene senza correre dei rischi”.

Sulla scelta di allenarsi a Rotterdam e non all’Olimpico.

“Ci siamo allenati a Rotterdam perché conosciamo lo stadio qui. E l’altro motivo è che in Olanda si possono dare indicazioni durante l’allenamento. Sarebbe ingenuo pensare che se ci fossimo allenati in questo stadio non ci sarebbe stata una telecamera qui da qualche parte. Questo è successo anche in passato nei club in cui ho lavorato”.

Sulla partite in trasferta.

“Resta da vedere se faremo subito meglio. Giocare in trasferta o in casa ha una grande influenza su ogni squadra, compresi noi. Non ci nascondiamo dietro al fatto che dobbiamo giocare senza tifosi in trasferta. Abbiamo visto il trend del Feyenoord in trasferta e abbiamo perso molte partite, anche dove i tifosi potevano essere presenti. Mi sono goduto l’atmosfera del Celtic Park, per esempio, con tutti i tifosi al seguito”.

Sulla squadra favorita.

“Abbiamo recuperato un paio di giocatori e questo ovviamente ci aiuta. Sono d’accordo con De Rossi quando dice che siamo abbastanza alla pari. La differenza è che loro hanno uno stadio completamente pieno che li sostiene. È una partita importante, la gente accorre numerosa. Ci sono più di settantamila spettatori. Dovremo essere molto bravi per eliminare la Roma”.

Sull’atmosfera dello stadio Olimpico.

“Sappiamo esattamente come vanno le cose a Roma. I miei giocatori non ne rimangono colpiti, invece altre persone che sono all’interno delle linee sì (riferendosi agli arbitri, ndr)”