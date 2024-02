Diego Llorente ha parlato a pochi minuti da Roma-Feyenoord (calcio d’inizio in programma alle ore 21.00). Queste le parole del difensore giallorosso:

LLORENTE A SKY SPORT

Oggi ci sarà Gimenez, come cambia il lavoro dei difensori?

Per me la cosa più importante è la squadra. Con questo tipo di giocatore tutti faremo il nostro lavoro, come abbiamo preparato la partita.

De Rossi?

Conoscevo De Rossi come giocatore e non come allenatore. Mi sto trovando bene, è molto bravo e penso che la scelta della proprietà e della famiglia Friedkin sia stata giusta.