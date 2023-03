Roma-Feyenoord, il Viminale ha deciso: trasferta vietata ai tifosi olandesi

Roma-Feyenoord sarà senza tifosi olandesi. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Viminale ha deciso di vietare l’arrivo dei supporters della squadra di Rotterdam. I tifosi del club olandese non potranno dunque venire a Roma il prossimo 20 aprile, in occasione della sfida di ritorno dei quarti di finale di Europa League. La decisione è arrivata anche in virtù del precedente del febbraio 2015, quando gli stessi tifosi del Feyenoord — in trasferta a Roma per i sedicesimi di Europa League — avevano devastato parti della città, soprattutto la “Barcaccia” del Bernini in piazza di Spagna.