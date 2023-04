Come di consueto, alla vigilia della delicata sfida di ritorno dei quarti di Europa League tra Roma e Feyenoord, ci sarà la conferenza stampa di José Mourinho e Bryan Cristante alle 13:30 a Trigoria. L’obiettivo è recuperare l’1-0 dell’andata per gli olandesi. Prima delle parole dello Special One e del 4 giallorosso, ci sarà l’allenamento alle ore 11:00, con i primi 15′ aperti ai giornalisti.